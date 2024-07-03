Полузащитник Сергей Рыбалка завершил свои выступления за черкасский ЛНЗ.

ЛНЗ на официальном сайте сообщила о завершении сотрудничества с Сергеем Рыбалкой.

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Его контракт был рассчитан до 30 июня 2024, и стороны решили не продолжать сотрудничество, поэтому экс-игрок Динамо и сборной Украины стал свободным агентом.

Напомним, что Рыбалка является воспитанником Динамо, а за основную команду киевлян провел 104 матча (3 гола и 5 ассистов). За свою карьеру Сергей успел поиграть за чешский Слован, турецкий Сивасспор и Александрию.

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