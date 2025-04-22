Черкасский клуб уже назначил нового руководителя после увольнения Андрея Колесника.

Исполняющим обязанности генерального директора черкасского клуба стал Василий Каюк, сообщает пресс-служба ЛНЗ.

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Его ключевыми задачами будут реорганизация структуры клуба и формирование трансферной стратегии команды. До этого назначения Василий Каюк отвечал за спортивное направление в академии ЛНЗ.

Напомним, после ничьей с Ингульцом (0:0) президент ЛНЗ Виктор Кравченко решил уволить двух функционеров клуба: спортивного директора Евгения Тарасенко и генерального директора Андрея Колесника.

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