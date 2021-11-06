В субботу в 17-м туре Второй лиги состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Украина, Вторая лига, 17-й тур

Полтава – Перемога – 2:0

Голы: Костенко, 32, Стрельцов, 69

АФСК Киев – ЛНЗ – 0:2

Голы: Долинский, 35, Галенко, 41

Волчанск – Тростянец – 3:5

Голы: Гладковский, 51 (пен.), да Силва, 84, 87 – Пагу, 25, Гаврась, 26, Полянский, 30, Гайван, 53 (пен.), Проданов, 86

Кристалл – Виктория – 0:2

Голы: Шаврин, 19, Касьянов, 63

Середняк Второй лиги остался без главного тренера

Полтава на своем поле неожиданно легко одолела Победу, которая изо всех сил пытается повыситься в классе. "Горожане" забили по голу в каждом из таймов и оставили свою жертву на четвертой строчке группы Б.

ЛНЗ легко справился с киевским АФСК. Гости забили два гола до перерыва и на классе довели матч до логического завершения. Победа позволила ЛНЗ вернуться в тройку лидеров, а два матча в запасе делают команду едва ли не главным претендентом на Первую лигу.

Настоящий триллер устроили соседи-средняки группы Б – Волчанск и Тростянец. Гости в середине первого тайма забили три гола в течение пяти минут и, казалось, снять все вопросы о победителе. После перерыва команды обменялись результативными ударами с одиннадцатиметровой отметки. К концу тайма да Силва оформил дубль, а Проданов забил в ответ. 3:5 – на большее не хватило времени.

В еще одном матче аутсайдер группы Б Кристалл без шансов уступил Виктории.

Левый берег потерпел второе поражение подряд, уступив Эпицентру, Мункач в добавленное время спасся в матче с Буковиной