Пресс-служба ЛНЗ объявила о прекращении сотрудничества с защитником Олегом Тарасенко и полузащитником Иваном Тищенко.

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У обоих игроков завершились сроки действия контрактов и стороны решили не продолжать сотрудничество.

Напомним, 33-летний Тарасенко, который прошел с черкасцами путь от чемпионства в любителях до дебютного выхода в УПЛ, подписал контракт с ЛНЗ весной 2021 года. За это время он отыграл в 47 матчах (в последнем сезоне выходил на поле лишь 8 раз, без результативных действий). Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.

25-летний Тищенко присоединился к ЛНЗ летом 2021 года и в 54 матчах забил 13 голов (в сезоне 2023/24 отметился 1 ассистом в 13 поединках). Transfermarkt правит за него 250 тысяч евро.

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