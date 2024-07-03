Ганский форвард Марк Ассинор продолжит карьеру в ЛНЗ, сообщает официальный сайт "фиолетовых".

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О сроках контракта не сообщается, однако Transfermarkt заявляет о соглашении до 30 июня 2027 года. По информации немецкого портала сумма компенсации составила 230 тысяч евро.

Напомним, Ассинор – воспитанник ганского клуба Чарити Старс. В августе 2019 года переехал в Польшу, где выступал за низшелиговые Залесянка Залесье, Сокол Коцмиржув, краковские Гутник и Гарбарню. В июле 2023-го перебрался в словацкий Спорт Подбрезова, за который в прошлом сезоне забил 7 голов и отдал 6 ассистов в 34 матчах. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

К слову, первым летним новичком ЛНЗ стал Илья Путря из Черноморца.

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