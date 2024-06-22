Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник в комментарии клубной пресс-службе сообщил о подписании форварда словацкого Спорт Подбрезова Марка Ассинора. По информации Transfermarkt, сумма компенсации составляет 180 тысяч евро. Контракт 23-летнего игрока с "фиолетовыми" заключен до 31 декабря 2025 года.

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Напомним, что в новом сезоне черкасским клубом будет руководить испанский специалист Андреас Карраско. В прошлом году ЛНЗ финишировал на седьмом месте в итоговой турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

К слову, прошлом сезоне за Спорт Подбрезову Ассинора сыграл в 34 матчах, забил 7 голов и отдал 7 ассистов. Его команда финишировала в топ-6 чемпионата Словакии. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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