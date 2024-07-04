Полузащитник ЛНЗ Денис Олейник продолжит карьеру в черкасском клубе, сообщает пресс-служба "фиолетовых".

ЛНЗ объявил о подписании второго летнего новичка – африканский форвард, который феерил в Европе

37-летний вингер подписал контракт с командой Андреса Карраско еще на один сезон.

Напомним, Олейник – воспитанник Динамо. Также выступал за Нефтяник, киевский Арсенал, Металлист, Днепр, Десну, Гелиос, нидерландский Витесс, немецкий Дармштадт и финский Сейнайоки. В составе сборной Украины провел 12 матчей.

К ЛНЗ присоединился летом 2023 года на правах свободного агента. С этого времени провел за команду 25 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.

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