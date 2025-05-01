Черкасский ЛНЗ объявил об изменениях в менеджменте клуба.

Пресс-служба "фиолетовых" сообщила о назначении новых операционного директора и директора по медиа и маркетингу клуба.

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На должность операционного директора был назначен Богдан Жало, который ранее работал руководителем академии ЛНЗ, а новым директором по медиа и маркетингу стал Антон Кравченко.

Напомним, недавно черкасский клуб уволил четырех топ-менеджеров. Еще ранее стало известно о прекращении сотрудничества ЛНЗ с гендиректором Андреем Колесником и спортивным директором клуба Евгением Тарасенко.

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