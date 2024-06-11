"Фиолетовые" решили сделать ставку на иностранца с опытом работы в Украине.

Новым главным тренером ЛНЗ станет Андреас Карраско, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, 46-летний специалист подписал соглашение с черкасцами сроком на 2 года.

Напомним, Карраско начинал тренерскую карьеру в Барселоне. Впоследствии работал в тбилисском Динамо, Малаге, грузинском Сабуртало, испанском Сабадели, австралийском Вестерн Сидней и турецком Карабюкспор. В июле 2018-го возглавил юношескую команду Шахтера, с которой проработал один год. Далее были олимпийская и национальная сборные Кувейта и снова Динамо Тбилиси.

К слову, Карраско заменит на посту наставника ЛНЗ Олега Дулуба, который накануне был отправлен в отставку (после выполнения задачи сохранения прописки в УПЛ – белорус финишировал с командой на седьмой строчке).

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