После завершения текущего сезона украинской Премьер-лиги ЛНЗ прекратит сотрудничество с нынешним спортивным директором клуба Евгением Тарасенко, сообщает Sport.ua.

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На смену Тарасенко черкасцы хотят пригласить Ивана Телько, который занимает должность спортивного директора Александрии. Сейчас конкретики в назначении Телько нет, вопрос будет решаться до конца текущего сезона. К слову, функционер пришел в Александрию летом 2024 года, до этого он работал в структуре СК Днепр-1.

Напомним, сейчас ЛНЗ занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, в активе подопечных Романа Григорчука 25 очков после 23-х туров чемпионата.

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