"Это вообще отдельная история. Еще в Варшаве смотрел матч Александрии против Шахтера и заметил Калюжного. Новый футболист, и почему раньше о нем не знал, хотя фамилия такая примечательная? У Калюжного в том матче было неплохое принятие решений. Также мне понравились его габариты.

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Уже будучи в ЛНЗ, мы искали игрока на позицию опорного полузащитника. Пригласили Евгения Селина, который сыграл большую роль в становлении команды. Тут Тарасенко мне говорит, что есть предложение от Александрии по поводу Калюжного. Он им вроде бы не нужен и можно его взять в аренду с правом выкупа.

Ваня сыграл за нас осенний отрезок и когда закончился срок аренды, он меня набрал и сказал: "Я хочу остаться в ЛНЗ". Потом началась эпопея, чтобы забрать его в Черкассы. Как мне сказали, на финальном отрезке переговоров клубы не сошлись в деньгах", – сказал Дулуб в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Иван Калюжный сыграл 8 матчей за ЛНЗ в сезоне 2023/24, после чего вернулся в Александрию. В нынешнем сезоне игрок национальной сборной Украины провел 21 игру за клуб, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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