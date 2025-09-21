ЛНЗ сыграл с Рухом в рамках 6-го тура чемпионата Украины. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Для главного тренера ЛНЗ Виталия Пономарева этот поединок имел особый подтекст. Специалисту пришлось противостоять своей бывшей команде, которую он покинул летом именно ради черкасского клуба. ЛНЗ неплохо стартовал в сезоне, имея лишь два поражения в пяти турах, тогда как Рух одержал победу лишь на старте чемпионата, остальные матчи завершились фиаско.

Сегодня нынешняя команда Пономарева смогла первой проявить себя. На 32-й минуте Яшари выдал отличную передачу на ход Просперу, который выскочил из-за спины Романа, убрал на замахе Герету и отправил мяч в пустые ворота. ЛНЗ выходит вперед.

В начале второго тайма Дидык со штрафного пробил значительно выше ворот, а чуть позже Эйнель пытался поразить цель с левого фланга, однако мяч пролетел чуть выше перекладины. На 55-й минуте Паламарчук неудачно сыграл на выходе, но Кваснице не удалось воспользоваться отскоком.

Однако до конца матча ни одна из команд не создала действительно стопроцентных моментов. Виталию Пономареву удалось одолеть свою бывшую команду с минимальным счетом. Рух продлил проигрышную серию до 5-ти мячей.

