ЛНЗ в своих соцсетях сообщил о переходе Проспера Обаха из Визелы. Нигерийский вингер подписал контракт с черкасцами до 2028 года.

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ЛНЗ не разгласил подробности сделки с Визелой. Впрочем, по информации Transfermarkt, украинский клуб заплатил за 21-летнего вингера 700 тысяч евро.

Проспер – присоединился к молодежке Визелы в 2022 году. За первую команду он дебютировал в сезоне 2024/25. В общем Обах сыграл за португальский клуб в 33 матчах, в которых забил шесть голов и отдал четыре ассиста.

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