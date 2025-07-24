ЛНЗ продолжает активность на трансферном рынке – клуб подписал контракт с 22-летним защитником Ярославом Кисилем, который перешел из одесского Черноморца. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 100 тысяч евро. Контракт заключен до 2027 года.

ЛНЗ продолжает разрывать трансферный рынок – Пономарёв нацелился на защитника Черноморца

О переходе черкасский клуб объявил в своем Instagram-аккаунте, сопроводив новость креативным видео.

Напомним, в составе Черноморца Кисель провел 24 матча в прошлом сезоне. До одесского клуба защитник выступал за Минай и Зарю. Отметим, что ЛНЗ в это межсезонье проводит активную комплектацию состава, и трансфер Кисиля – это уже одиннадцатое подписание команды перед стартом чемпионата Украины 2025/2026.

Бешикташ – головне випробування Турана: тренер-легенда з МЮ, "збиті льотчики", 0:6 від Динамо та коріння Луческу