ЛНЗ и Кривбасс сыграли в нулевую ничью в седьмом туре чемпионата Украины. результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Перед стартом матча у Кривбасса было четвертое место в таблице и 12 баллов в активе. ЛНЗ имел 10 очков и располагался на шестой строчке.

ЛНЗ – Кривбасс, Металлист 1925 – Колос: анонс матчей УПЛ

Встреча началась сразу с острого момента, который создал Яшари. Атакующий игрок черкасцев пробил в касание по воротам, и едва не открыл счет. Помешала Мухаррему перекладина. Кривбасс ответил ударом Задераки. На это раз мяч пролетел рядом со стойкой. ЛНЗ атаковал немного острее, чем криворожане. Чудом удар Дидыка не стал голом после классной подачи Яшари на 31 минуте. Правда, обе команды в первом тайме не особо радовали опасными моментами.

После перерыва болельщики все же увидели забитый гол. Микитишин подал стандарт в центр штрафной, Виливальд удачно пробил. Но VAR разглядел нарушение правил. Через небольшой промежуток время Соареш с 20 метров пробил. Мяч пролетел рядом со стойкой. ЛНЗ и во втором тайме превосходил Кривбасс по ударам, только черкасцы занимались расточительством. Стоит лишь вспомнить момент Ассинора, который не воспользовался пасом все того же Яшари. Хозяева забили и сделал это Проспер, реализовав выход один на один, однако Даниил Кравчук перед тем залез в офсайд.



В итоге матч завершился нулями на табло.

Рух – Шахтер: анонс матча УПЛ: анонс матча УПЛ