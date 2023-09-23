Матч ЛНЗ – Динамо состоится сегодня, 23 сентября, на стадионе "Черкассы-Арена". Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на MEGOGO.

Английские клубы проиграли борьбу Динамо в попытке подписать два украинских таланта

Динамо после международной паузы осталось без Тымчика, Вивчаренко и Шепелева, а еще до того потеряло Шапаренко (временно) и Сидорчука (надолго, а то и навсегда). Кроме того, неделю назад дисквалификацию отбывал Сирота. Несмотря на такие безумные проблемы, киевляне в предыдущем туре уверенно раскатали Ворсклу – и не просто раскатали, а выдали едва ли на лучший матч сезона.

В частности, полтавчан полностью переехали за успеваемостью в борьбе, за возвращениями в мяч и интенсивностью дуэлей. А соперник, между прочим, был с удивлением лучшими в УПЛ по этим компонентам. Кроме того, подопечные Мирчи Луческу провели 35 атак с 15 ударами, создав 6 голевых моментов – это самая высокая конверсия бело-синих в текущем чемпионате.

Болей и делай прогнозы.

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Даже в обороне провалов Динамо не возникало, за исключением нескольких помарок в опорной зоне. Правда, частично это стало возможным благодаря длинным передачам, которые исполнял Бущан в билд-апе вместо обыгрыша с защитниками. В атаке возникли небольшие структурные перекосы, но их можно решить.

Не будет преувеличением сказать, что киевляне продемонстрировали футбол, с которым можно сражаться за чемпионство. А почему бы и нет? Отставание от Шахтера составляет 8 очков, а у Динамо есть целых три матча в запасе – причем соперники совсем не сложны.

Что наиболее важно, в атакующем плане "бело-синие" значительно интереснее и эффективнее "горняков". Сыграв на три поединка меньше, киевляне превосходят донетчан и по показателю ожидаемых голов, и по количеству передач в район штрафной. А скоро еще вернется Шапаренко!

Буяльский заявил, что болельщики не поймут отсутствие первого места у Динамо. Между прочим, он был назначен новым капитаном команды – это сделал Мирча Луческу. Впрочем, сам Виталий признает, что лидером раздевалки и быта остается Ярмоленко, который и на поле демонстрирует поразительную форму.

Если бело-синие действительно настроены на борьбу, то необходимо идти без осечек в чемпионате. Сегодняшний соперник – ЛНЗ – страха не внушает. Новичок УПЛ пока не создал ничего особенного, продемонстрировав ожидаемые результаты и держась совсем недалеко от зоны вылета. Вот только забрасывать шляпами этот коллектив не стоит.

Во-первых, его возглавил Олег Дулуб, за три тура набравший четыре очка. Черкасцы сумели сдержать СК Днепр-1 и победили Рух. Да, в обоих случаях несколько повезло, да и сами матчи были непростыми для просмотра, однако. who cares? Белорусский коуч подтвердил реноме специалиста, способного приносить результат с ограниченным кадровым потенциалом.

Здесь мы подходим ко второму "но" – не такой уж ЛНЗ и ограниченный. Почти у всех футболистов многолетний опыт выступлений в элите. При этом нынешняя кадровая ситуация придает команде тактическую гибкость – черкасцы могут сыграть как в классических 4-2-3-1, так и в схеме с тремя защитниками. Именно на нее перешел Олег Дулуб в конце встречи с Рухом, что стало возможным благодаря подписанию экс-динамовца Селина.

И именно оборона есть третье "но", из-за которого теоретически может споткнуться Динамо. Олег Дулуб – признанный мастер по построению грамотных "автобусов". Опыт сдерживания сильных соперников у белоруса есть. Показатель интенсивности единоборств ЛНЗ намекает, что просто не будет, хотя неделю назад киевляне уничтожили лидера рейтинга.

Посмотрим, способны ли подопечные Мирчи Луческу воспроизводить эту историю еженедельно. Все ожидают победы гранда, однако для этого придется поработать.

Кадровая ситуация

Травмированные: Рыбалка, Банада – Тимчик, Вивчаренко, Шепелев, Шапаренко

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч ЛНЗ – Динамо

ЛНЗ: Пеньков – Муравский, Лопыренок, Селин – Стасюк, Калюжный, Бойко, Норенков – Наумец, Прядун, Пасеч

Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Сирота, Дубинчак – Андриевский, Бражко – Ярмоленко, Буяльский, Волошин – Ванат

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Динамо безусловным фаворитом матча УПЛ Коэффициент на победу подопечных Мирчи Луческу – 1:48. На триумф Ворсклы дают 7.60, а ничью оценили коэффициентом 4.70.

Специалисты ожидают результативную встречу. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.82, аналогичный тотал меньше – 2.12. Гол Андрея Ярмоленко умножит вашу ставку на 2.20, а Максима Прядуна – на 3.20.

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