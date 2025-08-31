Рука Виталия Пономарева в ЛНЗ чувствуется с первых матчей. Его команда демонстрирует чрезвычайно прагматичный, но при этом и эффективный футбол. Так, в предыдущем туре черкасцы прибили Полесье со счетом 2:0, играя в темпе 2,5 пасов в среднем за атаку – то есть, почти каждый отбор продолжался длинной передачей на ход. Перед этим они победили Эпицентр (1:0) и сыграли вничью с Зарей (0:0).

Показательно, что "семенной завод" до сих пор не пропускал голов. Забивает коллектив вроде и немного, но это связано со слабой реализацией – на самом же деле ЛНЗ должен был устраивать разгромы в стартовых турах. Что наиболее важно, в футболе подопечных Виталия Пономарева чувствуется запас. У черкасцев много классных футболистов, они будут сыгрываться и набирать еще лучшие кондиции.

Но сработает ли такой стиль против коллектива, который ставит компактный блок, оказывает в нем высокую интенсивность единоборств и сам круто контратакует? Результаты Вереса в начале сезона не должны вводить в заблуждение – ровенчанам пришлось встретиться с Шахтером, Динамо и Полтавой. Все три матча завершились "сухими" поражениями, но даже фиаско с дебютантом УПЛ трудно записать в провал. Слишком уж много моментов создал "народный клуб".

Грандов тоже сдерживали хорошо, но от разницы в классе и небольшого нефарта убежать не удалось. В целом же, подопечные Олега Шандрука демонстрируют такой же футбол, что и год назад – только теперь нет связки Гайдучика со Степанюком. Клуб пытается усиливать кадровую глубину, подписав вингера Помба и сразу же получив от него гол+пас в Кубке.

Кадровая ситуация

Травмированы: Нонго (Верес)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч ЛНЗ – Верес

ЛНЗ: Ледвий – Пасич, Муравский, Дидык, Кузык – Ноникашвили – Эйнел, Яшари, Танковский, Бенетт – Ассинор

Верес: Горох – Стамулис, Гончаренко, Вовченко, Смиян – Харатин, Кучеров – Помба, Бойко, Шарай – Ндукве

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

На такие матчи лучше вообще не делать прогнозы, однако все же осмелимся. Кажется, оборона ЛНЗ и Вереса сейчас лучше атаку – ровенчанам не хватает кадров, а черкасцы страдают от расточительства и определенного однообразия. Учитывая этот фактор, поставим на тотал меньше 2,5.

