В пятницу, 11 апреля, в 24-м туре чемпионата Украины ЛНЗ будет принимать Шахтер. Стартовые составы команд и ссылки на трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч ЛНЗ – Шахтер начнется в 15:30 на стадионе Черкассы-Арена в Черкассах. Вживую встречу можно посмотреть на канале УПЛ ТВ.

ЛНЗ – Шахтер: анонс матча УПЛ: анонс матча УПЛ

Для Шахтера игра против ЛНЗ является чрезвычайно важным матчем для продолжения борьбы за самые высокие места УПЛ. ЛНЗ после назначения Романа Григорчука не может похвастаться хорошими результатами, команда уступила аутсайдеру лиги Черноморцу (0:1) в предыдущем туре. Сейчас черкасский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата.

Стартовый состав ЛНЗ: Кучеренко –, Драмбаев, Дайко, Муравский (к) – Кушниренко – Танковский, Яшари, Путря, Пасич – Молло, Момо

Стартовый состав Шахтера: Фесюн – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Бондаренко – Педриньо, Марлон, Судаков, Кевин – Эгиналдо.