ЛНЗ после зимней паузы подкупал хорошими контратаками, прекрасным матчем с Динамо и интересными трансферами (есть даже новичок из Сандерленда). Правда, черкасцев хватало только на один тайм, голов было мало, а Карпаты душили их прессингом при игре вдесятером. Это все списывали на короткий срок работы нового тренера и проблемы роста.

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Впрочем, на дворе 11 апреля, а у подопечных Романа Григорчука всего одна победа при пяти поражениях. При четырех забитых мячах. Главной же проблемой стало отсутствие прогресса в футболе – а проигрыш Черноморцу (одному из главных аутсайдеров) продемонстрировал определенную деградацию. Команда вообще ничего не создавала и выглядела сомнительно с тактической точки зрения.

На этом фоне СМИ сразу же заявили о трудностях с новыми легионерами – Беннетт дебютировал лишь неделю назад, а у Макуана будто бы лишний вес. Между тем, зона переходных матчей расположена всего в четырех очках позади, что является катастрофой для столь мощного состава.

На этом фоне никто не сомневается в победе Шахтера, хотя более внимательные фаны знают – в "горняках" в текущем сезоне нельзя быть уверенным никогда. Дончане только в этом году теряли очки с Кривбассом и Карпатами, долго мучились с Левым Берегом, а разгром Александрии и Вереса случился лишь после 60 минут равной игры. Хотя соперники выглядели даже лучше.

Шахтер побеждает сугубо благодаря глубине состава и классу. У подопечных Марино Пушича банально больше сил, а футболисты значительно дороже – рано или поздно они используют ошибки уставших оппонентов. И даже этот факт ничего не гарантирует, ведь было две "мировые" в УПЛ и де-факто ничья в Кубке. Александрии в четвертьфинале удалось забить аж на 110-й минуте.

"Оранжево-черные" способны оступиться где угодно. Главный тренер публично признал невозможность догнать Динамо, но и до второго места еще далеко – Шахтер отстает на шесть очков. Правда, у дончан есть игра в запасе. При таком раскладе победа над ЛНЗ жизненно необходима. Фиаско с черкасцами рискует оставить "горняков" без серебра.

Кадровая ситуация

Травмированные: Крыськив (под вопросом), Конопля

Дисквалифицированные: Топалов (ЛНЗ)

Ориентировочные составы на матч ЛНЗ – Шахтер

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Дайко, Муравский, Драмбаев – Кушниренко – Бессала, Яшари, Танковский, Эйнел – Момо

Шахтер: Резник – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Марлон – Педриньо, Бондаренко, Судаков, Кевин – Эгиналду

Прогноз "Футбол 24" – победа Шахтера

ЛНЗ давал бой Динамо, а потенциал черкасцев остается очень высоким. Фактор Григорчука тоже не следует списывать. У Романа Иосифовича сейчас есть определенные проблемы, однако он остается опытным и умным коучем, способным бить грандов. Недооценивать "семенной завод" даже сейчас недопустимо – особенно дончанам.

Впрочем, даже со всеми вышеупомянутыми "но" Шахтер остается безусловным фаворитом. Потому что есть класс, есть глубина состава и физическая готовность – в последнем аспекте ЛНЗ особенно уязвим. Любой результат, кроме триумфа "горняков", станет суперсенсацией.

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