В рамках 6-го тура УПЛ 2025/26 ЛНЗ принимает Рух, Эпицентр сыграет с Кривбассом, а Полтава – с Металлистом 1925. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

ЛНЗ – Рух

Битва Руха 2.0 против классического Руха – первое, что приходит на ум при взгляде на этот матч. Виталий Пономарев пять лет провел в системе львовян, а затем перебрался в Черкассы вместе с пятью подопечными. ЛНЗ за лето подобрал Ледвия, Дидыка, Горина, Рябова и Пастуха. Правда, в основе играют только первые двое, однако сам футбол "семенного завода" тоже представляет собой перевоплощение прошлогоднего Руха.

ЛНЗ здорово начал сезон, уверенно одолев Полтаву и Эпицентр, а также немножечко недожав Зарю. Впрочем, последние два тура завершились поражениями от Вереса (0:2) и Александрии (1:4) – ситуация неприятная, но на самом деле все не так страшно. Ровенчане отскочили в первом тайме и засушили игру после перерыва, а к 90-й минуте на КСК Ника черкасцы уступали всего в один мяч. Сказался дисквал Муравского.

Подопечные Виталия Пономарева в целом демонстрируют убедительный футбол. Настолько убедительный, что по ожидаемым очкам команда лидирует в турнирной таблице, имея самый высокий показатель xG. Реальная же таблица держит ЛНЗ на десятой позиции – подводит реализация. "Семенной завод" недозабил 6,7 ожидаемых голов, а пропустил на 1,8 больше.

Прямо сейчас кажется, что расточительность черкасцев – едва ли не единственная надежда олдового Руха в Черкассах. Под руководством Ивана Федыка львовяне потерпели четыре поражения подряд. "Желто-черные" забили всего 4 гола (меньше только у Эпицентра), пропустив 11 (никто не пропускал чаще). Разгром от дубля Динамо и фиаско с Металлистом 1925 еще можно понять, но проигрыш Оболони и Эпицентра (пусть и со случайного пенальти) оправдать тяжело.

В статистическом плане Рух тоже не впечатляет, держась одиннадцатым по ожидаемым очкам. У команды перебор по пропущенным голам – должны были получить на 3,7 меньше. В значительной степени так произошло из-за ошибок голкипера, хотя где-то действительно не везет.

Кадровая ситуация

Травмированные: Путря (ЛНЗ)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч ЛНЗ – Рух

ЛНЗ: Ледвий – Пасич, Муравский, Дайко, Кузик – Дидык – Оба, Яшари, Танковский, Бенетт – Ассинор

Движение: Герета – Копина, Холод, Слюбик, Роман – Пидгурский – Квасница, Притула, Рейляну, Алмазбеков – Фаал

Прогноз "Футбол 24" – победа ЛНЗ

Рух надо цепляться хотя бы за ничью, однако способность удержать ее в Черкассах вызывает большие вопросы. ЛНЗ создавал много моментов даже в тяжелых матчах, а после двух подряд поражений команда мотивирована только на триумф. Если реализация не подведет, то "семенной завод" нанесет львовянам очередное поражение.

Эпицентр – Кривбасс

Команда Сергея Нагорняка после четырех поражений подряд наконец зацепилась за очки. И не просто зацепилась, а одержала победу – над Рухом. Игра была ничейной, феерию выдавал разве что голкипер Билык, а единственный гол провели со случайного пенальти, однако дебютанту УПЛ с явно слабеньким составом можно простить.

Сергей Нагорняк не скрывал, что победа была выстрадана в "автобусном" режиме. Он является сторонником другого футбола – против того же Динамо каменчане включали высокий прессинг и работали на встречных курсах, что было очень смело, однако пришло время забыть о романтике. Эпицентру любой ценой надо подниматься вверх по таблице, а значит рисунок игры станет более прагматичным.

Оборонительное звено и голкипер делают все возможное, чтобы удержать новичка в УПЛ. Коллектив пропустил на 5,8 голов меньше ожидаемого. Правда, целом команда допустила моментов аж на 12,8 ожидаемых голов. Как бы там ни было, Эпицентру необходимо добавлять в атаке – в частности, Владиславу Супряге. Он близок к пятой годовщине без голов в официальных матчах.

Кривбасс же стал главным ньюсмейкером недели, вылетев из Кубка Украины. Причиной стало нарушение лимита на легионеров в матче с Черниговом, хотя в серии пенальти криворожане выиграли. Вот только сам факт игры против такого соперника вплоть до серии 11-метровых является неприятным для подопечных Патрика Ван Леувена – особенно на фоне обидного поражения от Полесья в предыдущем туре.

В последнее время нидерландский коуч отошел от постоянной игры с высокой линией обороны, ведь соперники слишком часто вылетали один на один. Победы над Металлистом 1925 и Зарей, оказались слишком нервными, но и в осторожной модели Кривбасс допускает много ошибок – если бы не сейвы Кемкина, то было бы пропущено уже 10 голов. На пять больше, чем сейчас по факту.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Эпицентр – Кривбасс

Эпицентр: Билык – Танчик, Григоращук, Мороз, Кох – Запорожец – Хоакинет, Джовани, Миронюк, Кристин – Супряга

Кривбасс: Кемкин – Юрчец, Конате, Виливальд, Бекавац – Араужо – Лин, Задерака, Твердохлеб, Мендоса – Парако

Прогноз "Футбол 24" – победа Кривбасса или ничья

Эпицентр почти в каждом матче является андердогом, для которого любое очко – за счастье. Тем не менее, недооценивать представителя Подолья не следует, ведь у новичка УПЛ есть довольно неплохой контратакующий потенциал. Достаточный, чтобы забить Кривбассу и отстоять в "автобусе" с сейвами Билыка.

Криворожане гораздо сильнее. Особенно мощно выглядит связка Твердохлеба и Задераки в центре поля, да и вингер Мендоса разрывает левый фланг. Явных проседаний по качеству игры у подопечных Патрика Ван Леувена тоже не наблюдается, однако регулярные ошибки всегда оставляют сопернику шансы – например, Оболонь вполне могла вырвать ничью. Вряд ли Кривбасс проиграет, но потеря очков сегодня вполне возможна.

Полтава – Металлист 1925

Металлист 1925 в предыдущем туре сотворил сенсацию, уверенно сдержав Шахтер. И не просто сдержав. Подопечные Младена Бартуловича сначала отыгрались после скандального пенальти – пусть и с помощью еще более скандального решения судьи – а потом могли и обыграть "горняков". В итоге харьковчане забрали заслуженную ничью, мало до позволив дончанам.

В принципе, подобных результатов можно было ожидать, учитывая инвестиции в состав Металлиста 1925 – а особенно в оборону. Просто "желто-синие" разочаровали в начале сезона, раскатав "нули" с Оболонью и уступив Кривбассу. Хотя уже в Кривом Роге прослеживался серьезный потенциал, ведь по моментам харьковчане вчистую переиграли хозяев.

Разгром Александрии и победа над Рухом на этом фоне не впечатляли. Казалось, что здесь просто помог уровень соперников, однако ничья с Шахтером стала настоящим подтверждением амбиций. Впрочем, готовность бороться за еврокубки надо доказывать не в одном матче, а на длительной дистанции. Поединок с Полтавой – такой же важный экзамен на профпригодность, как и встреча против Шахтера.

Новичка УПЛ нельзя недооценивать. Да, они выиграли всего один матч, но "жертвой" стал крепкий Верес. Поражения от Руха и Кудривки в значительной мере были связаны с плохим арбитражем, а по качеству футбола дебютант не уступал. Неделю назад полтавчане выцарапали ничью у Карпат, тоже создав несколько классных моментов – и лишь разгром от Зари в позапрошлом туре можно назвать провалом.

Очки во Львове дались "горожанам" дорогой ценой. Из-за перебора желтых карточек дисквалификацию получил центрбек Веремеенко, а его партнер Пидлепич получил повреждение. Равноценной замены в центре обороны нет – а мощь Полтавы во многом держится именно на защитном звене.

Кадровая ситуация

Травмированные: Пидлепич (под вопросом), Кобзарь, Щербак, Даниленко – Гаджиев

Дисквалифицированные: Веремеенко (Полтава)

Ориентировочные составы на матч Полтава – Металлист 1925

Полтава: Восконян – Бужин, Ходуля, Опанасенко, Кононов – Хахлев, Мисюра – Одарюк, Онищенко, Галенков – Вивдич

Металлист 1925: Варакута – Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк – Калюжный, Литвиненко – Ари, Калитвинцев, Рашица – Итодо

Прогноз "Футбол 24" – победа Металлиста 1925

Харьковчане подходят к встрече явными фаворитами. Они регулярно забивают, а кубковая победа над Оболонью доказала способность прибивать "автобусы". Полтава же понесла слишком серьезные потери – даже возможное возвращение Пидлепича не сможет компенсировать дисквалификацию Веремеенко.

Естественно, в УПЛ практически все факторы не имеют смысла при прогнозировании результатов. Почти всегда их определяет рандом. Тем не менее, в данном случае верится в победу Металлиста 1925.

