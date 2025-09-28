В рамках 7-го тура УПЛ 2025/26 Металлист 1925 сыграет с Колосом, а ЛНЗ принимает Кривбасс. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Металлист 1925 – Колос

Один из самых интересных матчей тура. Колос подходит к встрече без поражений, имея равенство с Шахтером по очкам. Подопечные Руслана Костышина побеждали Кривбасс, Полесье и Зарю – очень серьезных соперников – а также расписала ничью с Карпатами в меньшинстве и одолела "автобус" Эпицентра. Это говорит о значительном тактическом потенциале, хотя Верес неделю назад сумел нейтрализовать ковалевцев.

И все же не секрет, что "хлеборобы" лучше всего чувствуют себя на пространстве. Тренерский штаб Колоса в принципе отличается тем, что не летает в облаках и работает от имеющихся ресурсов. Но хватит ли их на матч против такой ценной обороны, как у Металлиста 1925? Шахтер вот не справился, зато Кривбассу хватило трех атак для 2:0. Интрига.

Харьковчане подобрались к топ-3 на расстояние трех зачетных баллов. У них был более простой календарь – зато на его фоне заметен плавный прогресс команды. Если в первых турах "желто-синие" не могли создать момент у ворот аутсайдеров или тратили сразу гору шансов, то теперь у Металлиста 1925 прослеживается баланс.

Подопечные Младена Бартуловича способны уверенно отзащититься в среднем / низком блоке. Они очень опасны в переходных фазах опасен – даже Калюжный раздает классные передачи в темп – но и атаки с длительными розыгрышами команде время от времени даются. Это заметно даже по графику "вертикальности" игры, где Металлист 1925 располагается посередине.

Болезненным ударом для "желто-синих" стала потеря двух правых вингеров за неделю. Сначала травмировался Гаджиев, а следом вылетел и Ари Моура. Очень вовремя в состав вернулся Антюх, который был одним из лучших до повреждения – а значит можно ожидать интересные дуэли на флангах. Вообще, в кадровом плане Колос и Металлист 1925 являются одними из самых интересных середняков, поэтому матч точно надо включать.

Кадровая ситуация

Травмированы: Гаджиев, Ари – Ореховский

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Колос

Металлист 1925: Варакута – Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк – Калюжный, Литвиненко – Антюх, Калитвинцев, Рашица – Итодо

Колос: Пахолюк – Понедельник, Козик, Бурда, Цуриков – Элиас – Алефиренко, Гагнидзе, Ррапай, Гусол – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5, оба забьют (нет)

Коллективы очень ровные, поэтому все решит рандом – а вот в большое количество голов не верится. Слишком качественная у них оборона. Можно скомбинировать, дав прогноз на "тотал меньше 2,5" и "оба забьют (нет)". Где-то так матч и должен завершиться.

ЛНЗ – Кривбасс

Еще один матч, который можно было бы назвать центральным. Криворожане держатся всего в трех зачетных баллах от вершины УПЛ, а черкасцы отстают от них на еще два пункта. Эти команды должны побороться за финальное распределение мест в зоне еврокубков, а потому сегодня надо добывать положительный результат – в конце сезона он будет иметь большое значение.

Что наиболее важны, высокие позиции в таблице коррелируются с уровнем футбола. Кривбасс в предыдущем туре выдал один из лучших матчей сезона, одолев Эпицентр со счетом 5:4. Особенно зажег вингер Мендоса, который оформил 2+1.

Этот матч ярко продемонстрировал достоинства и уязвимости команды Патрика Ван Леувена – крайне сильные контратаки, мобильные центрхавы со своевременными замыканиями в штрафной, но и огромные проблемы в задней линии. Чем-то Кривбасс напоминает нынешнее Динамо.

ЛНЗ же продолжает играть по принципам прошлогоднего Руха, что и неудивительно с учетом персоны тренера и подписания пяти игроков "желто-черных". Виталий Пономарев ставит прагматичный вертикальный футбол – благо, есть очень качественные вингеры, коренастый и вместе с тем техничный нападающий, а также мобильные центрхавы с топовыми передачами. Такая игра позволила прибить Полесье, Рух и Эпицентр, а Заря чудом отскочила.

Правда, в двух из трех последних туров случились поражения (от Вереса и Александрии) – одно из них вообще оказалось разгромным. Вот только провальным был разве что один тайм с ровенчанами, а так ЛНЗ выглядел лучше и заслуживал забить минимум два гола. Кстати, по ожидаемым забитым "семенной завод" еще недавно был лидером УПЛ.

Кадровая ситуация

Травмированные: Путря (ЛНЗ)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч ЛНЗ – Кривбасс

ЛНЗ: Паламарчук – Пасич, Муравский, Дидык, Кузык – Ноникашвили – Оба, Яшари, Танковский, Эйнел – Ассинор

Кривбасс: Кемкин – Юрчец, Конате, Виливальд, Бекавац – Араужо – Микитишин, Задерака, Твердохлеб, Мендоса – Парако

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

У Кривбасса очень эффективная атака, однако сзади большие проблемы. ЛНЗ тоже создает много, но команда недозабила почти 7 ожидаемых голов – зато в обороне черкасцы очень надежны. Получается, что сегодня встречаются антагонисты.

Существует вероятность, что в данном противостоянии голы будут проведены только одной командой, но это только на уровне ощущений. По фактам же может быть и оба забьют, и тотал больше, и тотал меньше. Все решит рандом.

