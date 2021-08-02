Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов: Шахтер узнает соперника – онлайн-трансляция
Сегодня, 2 августа, донецкий Шахтер получит последнего потенциального соперника на пути в группу Лиги чемпионов 2020/21. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию начиная с 13:00.
Жеребьевкe раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов принимает швейцарский Ньон. Процедура стартует в 13:00 по Киеву. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию в этой новости. Украина будет представлена донецким Шахтером. Пара Генк – Шахтер благодаря высокому клубному рейтинге "горняков" проходит в поcив. Их соперником станет победитель одной из двух пар: Спарта – Монако или ПСВ – Мидтьюлланд.
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Кто участвует в жеребьевке
Путь чемпионов
Сеяные
Зальцбург (Австрия)
Динамо Загреб (Хорватия) / Легия (Польша)
Ференцварош (Венгрия) / Славия (Чехия)
Олимпиакос (Греция) / Лудогорец (Болгария)
Несеянные
ЧФР (Румыния) / Янг Бойз (Швейцария)
Црвена Звезда (Сербия) / Шериф (Молдова)
Мальме (Швеция) / Рейнджерс (Шотландия)
Брондбю (Дания)
Путь представителей лиг
Сеяные
Генк (Бельгия) / Шахтер (Украина)
Спартак (Россия) / Бенфика (Португалия)
Несеянные
Монако (Франция) / Спарта (Чехия)
ПСВ (Нидерланды) / Мидтьюлланд (Дания)
@ChampionsLeague play-off round draw day!— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) August 2, 2021
The winners in the Genk vs Shakhtar pair may face the winners of one of the following pairs:
PSV v Midtjylland
Sparta v Monaco
The draw kicks off at 12:00 CET. Other details: https://t.co/tcZWhFNeji.#Shakhtar #UCL #UCLdraw pic.twitter.com/Ji1liyFomX
Процедура
Будут проведены две жеребьевки: одна для восьми пар, идущих по Пути чемпионов (включая две команды, которые стартуют с этой стадии), другая – для четырех пар, которые идут по Пути представителей лиг.
Перед жеребьевкой команды каждого пути поделили на сеяные и несеяные в соответствии с клубным рейтингом УЕФА.
В жеребьевке примут участие пары клубов, участвующих в матчах третьего отборочного раунда 3/4 и 10 августа. Для жеребьевки несыгранным парам присвоят коэффициент сильнейшего клуба.
Команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на этом этапе.
Матчи пройдут 17/18 и 24/25 августа.
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