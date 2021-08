Жеребьевкe раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов принимает швейцарский Ньон. Процедура стартует в 13:00 по Киеву. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию в этой новости. Украина будет представлена ​донецким Шахтером. Пара Генк – Шахтер благодаря высокому клубному рейтинге "горняков" проходит в поcив. Их соперником станет победитель одной из двух пар: Спарта – Монако или ПСВ – Мидтьюлланд.

Кто участвует в жеребьевке

Путь чемпионов

Сеяные

Зальцбург (Австрия)

Динамо Загреб (Хорватия) / Легия (Польша)

Ференцварош (Венгрия) / Славия (Чехия)

Олимпиакос (Греция) / Лудогорец (Болгария)

Несеянные

ЧФР (Румыния) / Янг Бойз (Швейцария)

Црвена Звезда (Сербия) / Шериф (Молдова)

Мальме (Швеция) / Рейнджерс (Шотландия)

Брондбю (Дания)

Путь представителей лиг

Сеяные

Генк (Бельгия) / Шахтер (Украина)

Спартак (Россия) / Бенфика (Португалия)

Несеянные

Монако (Франция) / Спарта (Чехия)

ПСВ (Нидерланды) / Мидтьюлланд (Дания)

@ChampionsLeague play-off round draw day!



The winners in the Genk vs Shakhtar pair may face the winners of one of the following pairs:



PSV v Midtjylland

Sparta v Monaco



The draw kicks off at 12:00 CET. Other details: https://t.co/tcZWhFNeji.#Shakhtar #UCL #UCLdraw pic.twitter.com/Ji1liyFomX