Лютый: В Украине идет геноцид народа – везде коррупция и произвол

Бывший полузащитник Днепра, а ныне тренер Владимир Лютый, который сейчас работает в Германии, резко высказался о событиях, которые происходят в Украине.

С 1 июля экс-полузащитник Днепра Владимир Лютый работает тренером юношеской команды Ганзы. Несмотря на жизнь и работу в Германии, тренер следит за украинским футболом и не слишком в восторге от событий, которые в нем происходят.

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"У меня осталось украинское гражданство, никаких изменений. Просто тот беспредел украинской власти... Я недолго продержу этот паспорт. Посмотрите, что власть творит с народом.

Здесь не возникает вопрос национальности – важны твои знания и навыки. Я значительную часть жизни провел в Германии и хотел вернуться в Украину. Был готов работать даже бесплатно – никому ничего не нужно. Это не развитие, это уничтожение. Везде коррупция и договорняки.

Ко мне приезжают молодые ребята из Украины. Я здесь работал в команде шестой немецкой лиги. Так вот они говорят – никакого интереса. Буквально через матч им говорят: не забивайте, не бегайте. Что это такое?

Я был патриотом страны, пока не пожил там. Мне очень жаль украинский народ и я сочувствую ему. Идет геноцид народа. Почему все молчат? Они пришли к власти, когда было 40 млн жителей. Сейчас – 26 млн. Люди бегут оттуда, как с тонущего корабля. Там невозможно жить. В Украине люди просто существуют. Испытал это на собственной шкуре.

Борьба с договорными матчами? Не верю, что при этой власти кто-то будет наказан", – цитирует Лютого Football.ua.

В прошлом году Лютый работал в ФК Сумы, который покинул из-за проблем с китайскими инвесторами.