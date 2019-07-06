Люксембургский защитник Мартинс забил второй гол за Карпаты

Защитник Карпат Марвин Мартинс отличился голом в матче против Агробизнеса (2:0).

Львовские Карпаты победили в спарринге представителя Первой лиги Агробизнес (2:0). Свой второй гол забил Марвин Мартинс.

Карпаты победили в спарринге Агробизнес

После затяжной атаки "зеленых львов" Мартинс одним касанием переправил мяч в дальний угол ворот.

Мартинс уже забивал за львовскую команду в контрольном матче против Прикарпатья.

Напомним, футболист выступает за сборную Люксембурга и играл против Украины в отборочном цикле Евро-2020.

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