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Люксембург объявил заявку на матчи против Украины и Литвы

18 мая 13:01 66 Читати українською
Люксембург объявил заявку на матчи против Украины и Литвы
Люксембург / Федерация футбола Люксембурга

Сборная Люксембурга объявила заявку на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Украины, а также на спарринг с Мадагаскаром.

 

Федерация футбола Люксембурга на своем официальном сайте опубликовала заявку на матчи против Мадагаскара, Литвы и Украины.

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Вратари: Тим Кипс, Антони Морис, Ральф Шон.

Защитники: Дирк Карлсон, Максим Шано, Ларс Жерсон, Матиас Яниш, Лоран Янс, Энес Махмутович, Кевин Мальже, Вахид Селимович, Сеид Корац, Марвин да Граса.

Полузащитники: Леандро Баррейру, Кристофер Мартинс, Марио Мутш, Даниэль Синани, Алдин Скендерович, Оливер Тилль, Винсент Тилль, Кевин Хольц, Крис Филлипс.

Нападающие: Стефано Бенси, Да Мота, Орельен Жоаким, Жерсон Родригес, Давид Тюрпель, Клейтон Дуарте.

Матч Украина – Люксембург состоится 10 июня на Арене Львов.

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