Люксембург объявил заявку на матчи против Украины и Литвы

Сборная Люксембурга объявила заявку на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Украины, а также на спарринг с Мадагаскаром.
Федерация футбола Люксембурга на своем официальном сайте опубликовала заявку на матчи против Мадагаскара, Литвы и Украины.
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Вратари: Тим Кипс, Антони Морис, Ральф Шон.
Защитники: Дирк Карлсон, Максим Шано, Ларс Жерсон, Матиас Яниш, Лоран Янс, Энес Махмутович, Кевин Мальже, Вахид Селимович, Сеид Корац, Марвин да Граса.
Полузащитники: Леандро Баррейру, Кристофер Мартинс, Марио Мутш, Даниэль Синани, Алдин Скендерович, Оливер Тилль, Винсент Тилль, Кевин Хольц, Крис Филлипс.
Нападающие: Стефано Бенси, Да Мота, Орельен Жоаким, Жерсон Родригес, Давид Тюрпель, Клейтон Дуарте.
Матч Украина – Люксембург состоится 10 июня на Арене Львов.
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