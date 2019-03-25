toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ЕВРО-2020 ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА НИДЕРЛАНДЫ - ГЕРМАНИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Люксембург – Украина: команды определились с цветами формы на матч

13:04 40 Читати українською
Люксембург – Украина: команды определились с цветами формы на матч
Сборная Украины / фото из соцсетей

Сборная Украины определилась, в какой форме сыграет против команды Люксембурга в рамках отбора на Евро-2020.

 

На традиционном предматчевом совещании с участием официальных лиц матча и представителей команд, помимо прочего, было решено, что сборная Украины сыграет в желтом комплекте формы. Хозяева поля выйдут на поединок в красном комплекте, сообщает пресс-служба ФФУ.

Люксембург – Украина: анонс и прогноз на матч отбора Евро-2020

Напомним, поединок второго тура отбора к Евро-2020 между сборными Люксембурга и Украины сыграют сегодня на стадионе Жози Бартель. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по Киеву. "Футбол 24" проведетонлайн-трансляцию матча.

Люксембург – Украина: официальные заявки команд на матч отбора к Евро-2020

Теги
Сборная Украины Украина Украина Люксембург - Украина Люксембург Люксембург Футбольная форма Евро-2020
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
25
мин
Люксембург
21:45
Украина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук