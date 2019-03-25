Люксембург – Украина: команды определились с цветами формы на матч

Сборная Украины определилась, в какой форме сыграет против команды Люксембурга в рамках отбора на Евро-2020.

На традиционном предматчевом совещании с участием официальных лиц матча и представителей команд, помимо прочего, было решено, что сборная Украины сыграет в желтом комплекте формы. Хозяева поля выйдут на поединок в красном комплекте, сообщает пресс-служба ФФУ.

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Напомним, поединок второго тура отбора к Евро-2020 между сборными Люксембурга и Украины сыграют сегодня на стадионе Жози Бартель. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по Киеву. "Футбол 24" проведетонлайн-трансляцию матча.

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