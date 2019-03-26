Люксембург – Украина: Караваеву наложили швы после матча

Защитник "сине-желтых" Александр Караваев получил повреждения в матче отбора к Евро-2020.

Об этом сообщил главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко. Отметим, Краваев, который появился на поле 79-й минуте вместо Бутко, уже на 87-й минуте встречи получил травму и не смог продолжить участие в матче.

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"У Караваева два рассечение в одном месте. Одно уже зашили. Врачи сделали все, что смогли. Одно рассечение очень большое. Посмотрим, сколько ему надо будет времени на восстановление, когда он вернется в клуб", – сказал наставник "сине-желтых" на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, подопечные Шевченко минимально победили Люксембург в матче второго тура отбора к Евро-2020. Победный гол "сине-желтых" забил Жерсон Родригес на 93-й минуте, срезав мяч головой в собственные ворота после розыгрыша стандарта.

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