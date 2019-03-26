toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА ЕВРО-2020 СБОРНАЯ УКРАИНЫ ПОРТУГАЛИЯ - СЕРБИЯ

Люксембург – Украина: Караваеву наложили швы после матча

08:47 88 Читати українською
Люксембург – Украина: Караваеву наложили швы после матча
Александр Караваев / фото: Е. Кравс

Защитник "сине-желтых" Александр Караваев получил повреждения в матче отбора к Евро-2020.

34’ Давид Тюрпель
 
Виктор Цыганков 39’
Жерсон Родригес 93’

Об этом сообщил главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко. Отметим, Краваев, который появился на поле 79-й минуте вместо Бутко, уже на 87-й минуте встречи получил травму и не смог продолжить участие в матче.

Люксембург – Украина – 1:2 – видео голов и обзор матча

"У Караваева два рассечение в одном месте. Одно уже зашили. Врачи сделали все, что смогли. Одно рассечение очень большое. Посмотрим, сколько ему надо будет времени на восстановление, когда он вернется в клуб", – сказал наставник "сине-желтых" на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, подопечные Шевченко минимально победили Люксембург в матче второго тура отбора к Евро-2020. Победный гол "сине-желтых" забил Жерсон Родригес на 93-й минуте, срезав мяч головой в собственные ворота после розыгрыша стандарта.

Люксембург – Украина: победный автогол как символ безыдейности, немного магии, дикий фарт и лидерство в отборе Евро-2020

Источник: Футбол 24
Теги
Евро-2020 Украина Украина Люксембург - Украина Александр Караваев Александр Караваев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
16
мин
Босния и Герцеговина
21:45
Греция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук