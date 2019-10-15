Люка Зидан признался, жалеет ли об уходе из Реала

Экс-голкипер мадридского Реала, который на правах аренды защищает цвета Расинга, Люка Зидан поделился мыслями относительно своего ухода из Реала.

"Наши результаты не такие, как мы хотим. Но мы играем хорошо, и я уверен, что они скоро улучшатся. Я очень рад быть в этом замечательном клубе, здесь меня приняли очень хорошо.

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Я не жалею, что покинул «Реал». Это был важный шаг, и я хотел сделать его, потому что мне нужно было быть в профессиональной команде, играть и доказывать свою значимость. Не знаю, что может произойти через несколько лет. Я понимаю, что нормально спрашивать у меня про «Реал», но я не собираюсь отвечать", — приводит слова Зидана AS.

В нынешнем сезоне 21-летний Люка Зидан провел девять матчей в Сегунде, в которых пропустил 10 голов. Расинг, пока находится в зоне вылета, имея в своем активе 9 очков и занимает 20 строчку турнирной таблицы.

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