Райо Вальекано подписал 2-летний контракт с французом, информирует официальный сайт "пчел".

Зозуля не помог Альбасете дожать Овьедо – экс-команда Лунина доигрывала вдевятером

Этим летом сын Зинедина Зидана стал свободным агентом после завершения договора с Реалом. Люка попал в структуру мадридцев 16 лет назад, однако не смог закрепиться в первой команде "сливочных". Прошлый сезон 22-летний вратарь провел в Сегунде за Расинг – 33 матча, 42 пропущенных мяча.

Новый клуб Зидана "хорошо" известен украинским болельщикам по травле Романа Зозули – фанаты Райо Вальекано постоянно обвиняли форварда Альбасете в фашизме.

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