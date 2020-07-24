Люка Зидан покидает Реал после 16 лет в клубе – у Лунина не осталось конкурентов

Люка Зидан в сезоне 2019/20 выступал за Расинг на правах аренды. Контракт 22-летнего голкипера с Реалом истек 30 июня, а стороны не ведут никаких переговоров о его продлении. Таким образом, голкипер "сливочных" покидает клуб после 16-ти лет в системе Реала. Основным претендентом на Зидана-младшего является Монпелье, сообщает AS.

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Главным кандидатом на место второго голкипера Реала в сезоне 2020/21 остается Андрей Лунин, поскольку Альфонс Ареола тоже покинет клуб. Как известно, французский голкипер выступал в Мадриде на правах аренды из ПСЖ.

Что касается украинца, то Лунин в сезоне 2019/20 поиграл в аренде за Вальядолид и Овьедо. Очевидно, в следующей кампании голкипер сборной Украины станет первой опцией замены Тибо Куртуа. К слову, "Футбол 24" еще раньше сообщал о возвращении Лунина в Реал.

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