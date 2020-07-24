toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Люка Зидан покидает Реал после 16 лет в клубе – у Лунина не осталось конкурентов

11:47 - Читати українською
Люка Зидан покидает Реал после 16 лет в клубе – у Лунина не осталось конкурентов
Андрей Лунин / ФК Реал Мадрид

Голкипер "сливочных" Люка Зидан продолжит карьеру в другом клубе. Реал сделает ставку на Андрея Лунина, который станет дублером Тибо Куртуа.

Люка Зидан в сезоне 2019/20 выступал за Расинг на правах аренды. Контракт 22-летнего голкипера с Реалом истек 30 июня, а стороны не ведут никаких переговоров о его продлении. Таким образом, голкипер "сливочных" покидает клуб после 16-ти лет в системе Реала. Основным претендентом на Зидана-младшего является Монпелье, сообщает AS.

Овьедо проиграл Эльче на выезде – Лунин стал лучшим в прощальном матче, но не спас после провалов обороны

Главным кандидатом на место второго голкипера Реала в сезоне 2020/21 остается Андрей Лунин, поскольку Альфонс Ареола тоже покинет клуб. Как известно, французский голкипер выступал в Мадриде на правах аренды из ПСЖ.

Что касается украинца, то Лунин в сезоне 2019/20 поиграл в аренде за Вальядолид и Овьедо. Очевидно, в следующей кампании голкипер сборной Украины станет первой опцией замены Тибо Куртуа. К слову, "Футбол 24" еще раньше сообщал о возвращении Лунина в Реал.

"Шокировал всю Сегунду": Лунин пристыдил старшего брата звезды Реала – испанские СМИ пишут о феномене

blog_ava
Отец Месси переехал в Милан – итальянская пресса анонсирует эпичный трансфер
10:35
3177
Теги
Украинцы за рубежом Реал Мадрид Реал Мадрид Монпелье Монпелье Испания Трансферы Андрей Андрей Лунин Трансферы Реал Мадрид Люка Люка Зидан
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
7
мин
Агробизнес
18:00
Волынь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук