Каталонцы настроены прекратить сотрудничество с нидерландцем уже в январе. Барса хочет досрочно прервать аренду де Йонга из Севильи.

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В то же время в Андалусии тоже не рассчитывают на форварда, но это не побуждает его принимать любой вариант. По информации Sport, Де Йонг отказался переходить в Кадис, готовый гарантировать ему стабильную игровую практику.

К слову, Люк де Йонг присоединился к Барселоне прошлым летом, провел за команду 11 матчей, в которых забил 1 гол.

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