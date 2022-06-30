Люк де Йонг больше не наденет футболку каталонцев. Форвард возвращается в Севилью.

31-летний нидерландец объявил об уходе из Барселоны. Его аренда завершилась, а "блаугранас" не воспользовались опцией выкупа.

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Люк выступал в каталонском клубе в течение сезона 2021/22. Полноценным игроком основы стать он не сумел, но не раз спасал Барсу от поражений после выходов на замену. В общей сложности де Йонг наиграл 29 матчей, в которых отличился семью голами и одним ассистом.

"Это было особенное время. Я желаю вам всего наилучшего в будущем", – тепло попрощался центрфорвард в Instagram перед возвращением в Севилью.

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