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"Людям нужна только сенсация, будто придет волшебник, и все изменится", – Суркис публично поддержал Хацкевича

10:15 134 Читати українською
"Людям нужна только сенсация, будто придет волшебник, и все изменится", – Суркис публично поддержал Хацкевича
Суркис и Хацкевич / ФК Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о кредите доверия к главному тренеру киевлян Александру Хацкевичу и поиск нового форварда для "бело-синих".

"Я все время поддерживал Хацкевича. И после побед, и после поражений. Он об этом знает как никто другой. Когда были такие игроки, как Мбокани и Мораес, не удалось создать команду. А сейчас он строит ее из молодых ребят, которую за один день не сделаешь. Я много лет в футболе и понимаю, что ему доверяют ребята – это самое главное. Даже после поражений очень хороший микроклимат, все друг друга поддерживают.

Мне как президенту клуба это виднее, а людям нужна только сенсация: хотят снять Хацкевича, вроде придет какой-то волшебник, и все изменится. Хацкевич работает и будет продолжать работать. Я публично его поддержал, чтобы убрать все разговоры, которые ведутся вокруг него.

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Сделаем все, чтобы купить еще одного нападающего. Может даже не одного. Но нужно найти такого нападающего, который не просто кому-то составит конкуренцию, а будет выходить и забивать. Беседин вроде у нас есть, он начал прогрессировать, но мало забивал, хотя в начале сезона много работал на команду. Получил травму, и у нас остались только молодые игроки, которым тоже нужно адаптироваться на позиции нападающего. Я верю в Супрягу, Русина, но нужен игрок, который будет завершать.

Вербич молодец, что играет на этой позиции, но все-таки это не его место. Изменить мы ничего не можем. При хорошей, качественной игре в Харькове мы уступили. В Киеве играли хуже, но выиграли – в футболе всякое бывает. Если мы не сможем выиграть золотые медали в этом году, то сможем сделать задел на следующий сезон и не допускать такого отрыва будущем. Мы потеряли очки там, где не должны были терять. Это, прежде всего, два матча: с Карпатами и Львовом в Киеве. Если бы мы их обыграли, отрыв Шахтера составил бы два очка. Не говорю уже о том, что с Зарей сыграли 1:1, с Черноморцем пропустили на последних секундах. Но в Киеве мы обязаны обыгрывать такие команды", – сказал Суркис для программы "Профутбол".

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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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