Люди замечают лишь ошибки, но не 20 успешных передач, – Гаттузо встал на защиту голкипера Наполи Оспины

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо поделился мыслями относительно матча 19-го тура Серии А против Лацио (0:1).

"Я просил команду играть от своих ворот и задействовать вратаря. Поэтому я не могу жаловаться на такой гол, всегда есть риск. Оспина делал то, что я просил. Я бы разозлился, если бы он просто выбивал мяч на трибуны. Люди замечают лишь ошибки, но не 20 успешных передач, которые снимали напряжение в защите или начинали атаки.

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С момента моего назначения мы пропускаем смехотворные голы. Но я вижу и шаги вперед, вижу, что команда играет так, как я требую, поэтому мы на верном пути. Нам нужна серия хороших результатов, чтобы вернуть уверенность в себе. Сейчас мы слишком много думаем о том, что происходит. У нас качественная команда, нам нужно работать и верить в нашу работу. Надо побеждать, а смотреть в таблицу нечего", – приводит слова Гаттузо издание Sky Sport Italia.

Напомним, в матче 19-го тура Наполи на выезде минимально уступил Лацио благодаря курьезному голу. В конце матча колумбийский голкипер неаполитанцев Давид Оспина завозился с мячом в своей штрафной и форвард римлян Чиро Иммобиле, отобрав его, забил в пустые ворота.

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