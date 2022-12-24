"Я не знаю, как закончится история с Павелко. Мы же сколько лет живем в стране, где одним из самых больших и ценных качеств элиты является качество "порешать". Потому я не знаю, как оно завершится. Я не политик, я далек от политики, а в политике там ребята на финтах таких, что Роналдинью и Зидан плачут.

Экс-игрок сборной Украины призвал Павелко уйти с поста президента УАФ

Я считаю, что структура УАФ, структура вообще украинского футбола в своем нынешнем виде недееспособна. Она архаична и устарела. Я сравнивал и сравниваю ее с ЦК КПСС, где есть генсек, а те все только голосуют, чтобы генсек, не дай Бог, не был недоволен. Он скажет какую-нибудь муть, ересь, а все "за". И никто не имеет стержня, чтобы сказать, что нет, нужно иначе. У нас сейчас устаревшая система. У нас сейчас система, где намешана куча всего: и профессиональный футбол, и любительский футбол. Она неэффективна, эта система, потому что у нас ничего совершенно не развивается с точки зрения футбола.

Люди там медальки навешивают, что инфраструктура развивается. Да, а что вы сделали для развития этой инфраструктуры? Андрей Засуха построил за свои деньги стадион в Ковалёвке, так при чем здесь УАФ? Григорий Козловский построил академию во Львове, вы при чем? Лавренко, Левый Берег, стадион построил, выкупил землю за свои деньги, построил маленький уютный стадион. Зато приехали всей компанией разрезать эти ленты и подарить два мяча по 10 долларов.

Что вы сделали для детей, для любительского футбола? УАФ как организация призвана развивать украинский футбол, мы не видим никаких примеров, что она это делает. Вижу, что есть президент, куча вице-президентов и еще непонятно кого", – поделился Вацко на шоу Розмова.

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