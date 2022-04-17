"Люди собрали 150 миллионов евро для Украины": Левченко выделил лучших друзей среди стран Европы, но есть и проблемы
Бывший хавбек сборной Украины Евгений Левченко поражен сплоченностью цивилизованного мира вокруг нашего государства.
"В Нидерландах люди активно собирают деньги для Украины. По моей информации, это уже около 150 миллионов евро. Из Нидерландов в Украину поступает много гуманитарной помощи.
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Подобное можно говорить о многих странах, особенно соседних с Украиной. А выделить нужно, конечно, Польшу. Поляки стали братьями для украинцев, настолько сильно они помогают. Впрочем, не все упирается в человеческий фактор. Есть ведь и политические решения. Так вот, с этим Европа сильно опаздывает в плане архиважной помощи для Украины", – пояснил Левченко в комментарии Команда№1.
Напомним, с 24 февраля Украина оказывает героическое сопротивление россиянам, которые подло вторглись на наши территории и развязали войну.
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