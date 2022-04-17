"В Нидерландах люди активно собирают деньги для Украины. По моей информации, это уже около 150 миллионов евро. Из Нидерландов в Украину поступает много гуманитарной помощи.

Девочка из Украины открыла матч Валенсии – видео трогательной акции

Подобное можно говорить о многих странах, особенно соседних с Украиной. А выделить нужно, конечно, Польшу. Поляки стали братьями для украинцев, настолько сильно они помогают. Впрочем, не все упирается в человеческий фактор. Есть ведь и политические решения. Так вот, с этим Европа сильно опаздывает в плане архиважной помощи для Украины", – пояснил Левченко в комментарии Команда№1.

Напомним, с 24 февраля Украина оказывает героическое сопротивление россиянам, которые подло вторглись на наши территории и развязали войну.

Россия напала на Украину: Динамо дерзко "торгуется" со сборной, беспрецедентный поступок из Первой лиги (LIVE)