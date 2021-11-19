"Два дня назад мы узнали о болезни Кевина, когда он уже был здесь. Забудьте о физической форме и тонусе. Теперь нужно быть уверенным, что он сможет восстановиться.

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Люди от этого умирают, нужно быть осторожными. Он вакцинирован, поэтому я надеюсь, что с ним все будет хорошо. Пока нас волнует не игровой ритм, а человек", – цитирует Гвардиолу MEN.

Добавим, что де Брюйне пропустит ближайшие поединки Сити. 21 ноября "горожане" встретятся с Эвертоном, а уже через три дня их ожидает ключевой поединок группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ.

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