"Люди называли Тухеля тренером, который не умеет работать со звездами": Мбаппе ответил всем критикам наставника ПСЖ

"Да, конечно, игроки полностью поддерживают тренера. Я все помню, я слышал разные вещи о Тухеле. Люди называли его тренером, который не умеет работать со звездами.

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Честно говоря, я думаю, что он создает лучший сезон в истории клуба. Мы в финале Лиги чемпионов. Он нас действительно подтолкнул к этому, сейчас мы в хорошем состоянии. Были некоторые нюансы в течение сезона. Это может случиться в каждой команде, но мы действительно доверяем ему и будем играть за него", – приводит слова Мбаппе Goal.

Напомним, финал Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария состоится сегодня, начало в 22:00 по Киеву.

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