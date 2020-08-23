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"Люди называли Тухеля тренером, который не умеет работать со звездами": Мбаппе ответил всем критикам наставника ПСЖ

12:30 - Читати українською
"Люди называли Тухеля тренером, который не умеет работать со звездами": Мбаппе ответил всем критикам наставника ПСЖ
Тухель и Мбаппе / Reuters

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе встал на защиту тренера Томаса Тухеля, который сегодня выведет команду на финал Лиги чемпионов.

 

"Да, конечно, игроки полностью поддерживают тренера. Я все помню, я слышал разные вещи о Тухеле. Люди называли его тренером, который не умеет работать со звездами.

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Честно говоря, я думаю, что он создает лучший сезон в истории клуба. Мы в финале Лиги чемпионов. Он нас действительно подтолкнул к этому, сейчас мы в хорошем состоянии. Были некоторые нюансы в течение сезона. Это может случиться в каждой команде, но мы действительно доверяем ему и будем играть за него", – приводит слова Мбаппе Goal.

Напомним, финал Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария состоится сегодня, начало в 22:00 по Киеву.

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ПСЖ - Бавария Лига чемпионов ПСЖ ПСЖ Килиан Килиан Мбаппе Томас Томас Тухель
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