Мама фаната Эвертона, из рук которого Криштиану Роналду выбил телефон, до сих пор не может простить португальцу его поведение.

Инцидент произошел еще в апреле 2022 года. Тогда раздраженный поражением МЮ нападающий выбил из рук болельщика Эвертона телефон. Как оказалось, парень, которого зовут Джейкоб Гардинг, болеет аутизмом, а за свой поступок 37-летний Роналду лишь в ноябре получил дисквалификацию на два матча и штраф 50 тысяч фунтов.

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Поэтому дебют Криштиану за Аль-Наср откладывается, ведь отстранение распространяется на все внутренние турниры, а в АПЛ португалец наказания так и не отбыл, ведь расторг контракт с Манчестер Юнайтед.

"Любое упоминание имени Роналду заставляет мою кровь кипеть. Он так и не извинился ни передо мной, ни перед сыном. Да, он звонил мне еще в апреле после случившегося, но это было только хвастание.

Я думаю, что Роналду нужно было завершить карьеру, и оставить нас всех в покое. Его бросили Манчестер Юнайтед и Португалия. Теперь люди начинают видеть, что это за человек.

Он вызвал у нас с Джейкобом сильнейший стресс. Все это время мы чувствовали себя преступниками, а не пострадавшей стороной. Деньги здесь ни при чем. Все, что я хотела, это обычные извинения. Очень разочарована, что он зарабатывает столько денег и откровенно хвастается этим, когда в стране кризис и многие люди не могут позволить себе даже купить еду", – цитирует Сару Келли Daily Mail.

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