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"Люди, которых вы знаете, могут умереть один раз, но должны ли мы сегодня беспокоиться?": Чеферин – о матчах с фанатами

14:05 24 Читати українською
"Люди, которых вы знаете, могут умереть один раз, но должны ли мы сегодня беспокоиться?": Чеферин – о матчах с фанатами
Александер Чеферин / Сайт УЕФА

Президент УЕФА Александр Чеферин поделился оптимистичным прогнозом о возвращении фанатов на трибуны.

"Это серьезная ситуация, но сейчас она снижается, и мы более осторожны. Мы знаем больше о вирусе, и, вообще, я – оптимистичный человек. Мне не нравится этот апокалиптический взгляд на то, что нам приходится ждать вторую и третью волны, или даже пятую волну...

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Люди, которых вы знаете, могут умереть один раз, но должны ли мы сегодня беспокоиться? Я так не думаю. Мы готовы и будем следовать рекомендациям власти, но лично я абсолютно уверен, что старый добрый футбол с болельщиками вернется очень скоро", – заверил Чеферин в интервью Guardian.

Напомним, ранее УЕФА принял решение перенести Евро-2020 на следующий год, а Лигу чемпионов надеется доиграть в августе.

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Теги
коронавирус Александер Чеферин Мир УЕФА футбольные фанаты
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