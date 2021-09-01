"Я даже не знаю, что сказать. Забиваем на 90+3, я уже радуюсь, все. А потом одна подача и гол. Люди играют в Лиге чемпионов и допускают такие ошибки... Извините, но на юношеском уровне таких ошибок не делают. Я не могу сейчас ответить, в чем причина. Он голову опустил, сам очень разочарован. Я не могу выйти и забить за них. Выходят один на один, а реализовать не могут.

Казахстан – Украина – видео голов

Первые минут 25-27 играли неплохо. Затем немного устали, потом снова стали играть. Скажем так, функционально эту схему не выдерживают. Это футбол, поэтому люди на него и ходят. Если бы заранее знали результат, но видите, как бывает.

Дальнейшие перспективы? Будем играть до последнего, смотреть результаты. Надо играть, ребята очень разочарованы, даже на тренировку не хотели выходить. Теперь надо делать охлаждение, восстановление, а ребята даже встать не могут. Тяжелое искусственное поле, ноги "сели" у всех. Сейчас лететь 5 часов на Францию, но будем играть до последнего", – резюмировал Петраков в комментарии каналу "Футбол".

Украина упустила победу над Казахстаном в матче отбора ЧМ-2022 – драматический провал в дебюте Петракова и Сикана