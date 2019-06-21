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"Люди думали, что я спился и умираю от депрессии после ухода из Олимпика", – Шевчук

22:13 137 Читати українською
"Люди думали, что я спился и умираю от депрессии после ухода из Олимпика", – Шевчук
Шевчук в Олимпике / Фото ФК Олимпик

Бывший наставник Олимпика Вячеслав Шевчук оценил период после потери работы в донецком клубе.

"Некоторые думали, что после ухода из Олимпика я погибаю от депрессии или спился. Слушайте, я в отличной форме, а все благодаря спорту: каждый день двигаюсь – теннис, баскетбол, волейбол.

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Когда есть время, всегда стараюсь путешествовать по миру. А сейчас свободного времени даже больше, чем хотелось бы, поэтому решил не терять его зря. Кроме Испании заехал на Сардинию – посетил старого друга Срну. Жил у Дарио, вместе ездили на базу, понаблюдал за тренировочным процессом Кальяри", – сказал Шевчук в интервью Спорт Экспресс в Украине.

Напомним, экс-игрок сборной Украины покинул Олимпик в апреле этого года.

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Олимпик Олимпик Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук
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