"Люди думали, что я спился и умираю от депрессии после ухода из Олимпика", – Шевчук

Бывший наставник Олимпика Вячеслав Шевчук оценил период после потери работы в донецком клубе.

"Некоторые думали, что после ухода из Олимпика я погибаю от депрессии или спился. Слушайте, я в отличной форме, а все благодаря спорту: каждый день двигаюсь – теннис, баскетбол, волейбол.

Бахарев: На Донбасс Арене живут лисы – норы роют, на солнышке греются

Когда есть время, всегда стараюсь путешествовать по миру. А сейчас свободного времени даже больше, чем хотелось бы, поэтому решил не терять его зря. Кроме Испании заехал на Сардинию – посетил старого друга Срну. Жил у Дарио, вместе ездили на базу, понаблюдал за тренировочным процессом Кальяри", – сказал Шевчук в интервью Спорт Экспресс в Украине.

Напомним, экс-игрок сборной Украины покинул Олимпик в апреле этого года.

Скажена серія Шахтаря, Динамо – найпопулярніше, а Карпати – лідер за голеадами: несподівані відкриття та цифри сезону