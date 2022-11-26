"Это было не лучшее выступление Англии. Мы хорошо владели мячом, но не имели конечного компонента. Очень хотели занять первую строчку в группе, но это была тяжелая игра. США – хорошо организованная и атлетичная команда, и они создали нам определенные проблемы. Нам не хватало на стадии завершения, в отличие от игры с Ираном. Мы имели две или три возможности, но не реализовали их.

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Обе команды имели хорошие периоды в игре. В первом тайме мы не смогли справиться с давлением. Мы играем хорошо, хотя команды проводят турнир жизни на чемпионате мира, и мы должны уважать это. Довольны, что не пропустили. Это очко дает нам сильную позицию перед последней игрой – если выигрываем во вторник, то возглавим группу. Мы знаем, что можем быть лучше. Мы изучим положительные и отрицательные стороны. После нашего первого выступления люди думают, что мы разгромим всех, но это не так.

Харри Магуайр продемонстрировал фантастическое выступление. Каждый раз, когда он одевает футболку с тремя львами, это пробуждает в нем все самое лучшее. Он провел фантастическую игру, равно как и против Ирана. У него были трудные моменты, но в этом матче он показал свои качества, и это был действительно важный сухой поединок", – цитирует Кейна ВВС.

Напомним, в решающем туре 29 ноября Англия (4 очка) сыграет против Уэльса (1 пункт), а США (2 балла) встретится с Ираном (3 очка).

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