Любов у мережі: потенційний новачок Барселони покинув футбол, щоб працювати муляром, а потім став трансфером WhatsApp

Сенсаційний форвард Осасуни став одним з відкриттів першого кола Прімери. Його переманювали унікальними методами.

Стосунки Есекієля "Чімі" Авіли з Осасуною розпочались там, де у сучасному світі народжується любов – у чаті мобільного телефону. Про гроші або клаусули не було й мови. Технічний директор памплонського клубу Брауліо Васкес використав романтизм фанів, щоб переконати аргентинського форварда перебратись на Ель Садар.

– Уяви, як цілий стадіон вигукує: Чімі! Чімі! Чімі!

Минулого літа в чергу за 25-річним футболістом вишикувались близько двох десятків європейських клубів, але Васкес випередив усіх, навіть не зачіпаючи фінансовий бік майбутньої угоди. Гроші залишили на агентів. Він надіслав "Чімі" декілька повідомлень схожого змісту, кожне з яких супроводжувалось відео несамовитої атмосфери на стадіоні "рохільйос". Досвідчений функціонер знайшов "слабке місце" брутального, на перший погляд, снайпера: "Есекієль є емоційною людиною, тому ми вирішили показати йому, що він має ДНК Осасуни".

– Уяви, як цілий стадіон вигукує: Чімі! Чімі! Чімі!

– "Так, я можу це уявити", – нарешті відповідає гравець.

Через чотири місяці після стільникового пророцтва Авіла став четвертим найкращим бомбардиром Прімери, забивши 9 голів у 19-ти матчах. Попереду лише тріо великих: Суарес, Бензема, Мессі. "Чімі" вважає, що не помилився, обравши Наварру: "Моя сім’я не бачила себе в іншому місці", – розповідає аргентинець, пригадуючи доленосну переписку у WhatsApp. "Я радився з дружиною і агентами, щоб прийняти рішення. Зібрав їх за одним столом. Цей вибір сподобався усім. Мене вразили представники клубу та команда. Вони провели блискучу кампанію в Сегунді.

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Специфічні методи Васкеса, який опосередковано залучив до перемовин власних "інчас" , виявились ефективними. "Ми були впевнені майже на сто відсотків, що це спрацює з "Чімі". Проте, він – не єдиний. Ронкалья пройшов схожий шлях. Ми говорили йому, що це маленький проект з великими амбіціями", – пояснює директор, який раніше працював на керівних посадах у Валенсії та Вальядоліді. "Коли я підписував Жонаса, то надсилав йому відео самого міста. Зрештою, футболісти – звичайні люди, які шукають, насамперед, затишку", – продовжує головний скаут Осасуни.

Попри ефективність емоційного підходу багато хто продовжував сумніватись. "Наш тренер Ягоба Аррасате не давав мені спокою, поки велись перемовини. Він кожного дня запитував: "Ти гадаєш, що зумів переконати Есекієля? Його зацікавив проект?". Я ж запевняв, що все в порядку, хіба що нас обдурили і трансфер зірветься. Окей, це були звичайнісінькі жарти", – сміється Васкес. Зараз не має жодних сумнівів, що Осасуна потрапила у яблучко. "Чімі" не лише багато забиває, навіть більше, ніж від нього очікували, але й стрімко дорожчає. За півроку його трансферна вартість підвищилась у три рази – з 5-ти до 15-ти млн євро згідно даних спеціалізованого порталу Transfermarkt. Керівництво вже потирає руки. Майбутній продаж гравця може забезпечити нормальне функціонування скромного за іспанськими мірками клубу на декілька років вперед.

Авіла відразу порозумівся з фанатами Осасуни. Це було кохання з першого погляду. Досконалий форвард, як його називає відомий іспанський журналіст Сантьяго Сегурола, полонив серця торсиди своєю настирливістю, бійцівським якостями, ефективністю на завершальній стадії. Нікого не нагадує? Порівняння з Луїсом Суаресом не змусили себе довго чекати. Можливо, саме тому Барса розглядає наварську "дев’ятку" як потенційну заміну бідолашному "Ель Пістолеро". Останній навряд чи повернеться до завершення сезону.

Звісно, потенційний переїзд "Чімі" на Камп Ноу наразі не виходить за рамки трансферних чуток. Жодної конкретики чи контактів між клубами. Каталонцям потрібні гарантії перед Лігою чемпіонів, тоді як екс-форвард Уески може записати собі до активу другий дійсно хороший сезон на високому рівні. Взяти його на перспективу – зовсім інша справа. Але й тут доведеться чекати літа. Барса начебто хоче переконатись, що він спроможний демонструвати регулярність і не виявиться жертвою так званого "синдрому першого кола", коли чимало сенсаційних новачків просто зупинялись після гарного старту.

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"Підтримку з боку фанатів Осасуни чутно навіть у роздягальні. Це надихає, дає відчуття безпеки. Я ідентифікую себе з тутешньою публікою. Вона нагадує мені про Аргентину. Там люди відчувають футбол по-особливому", – зізнається "Чімі". Його постери можна зустріти у будь-якому закутку Памплони. Гравця, народженого вулицею, просто обожнюють.

Alguien en Pamplona se lo está currando mucho. Poster del Chimy Ávila en la calle Roncesvalles. pic.twitter.com/1MbiKQskP7 — Javier Abrego (@fjabrego) August 24, 2019

Авіла не втомлюється повторювати, що його сильний характер – наслідок усіх негараздів, які довелось пережити на батьківщині. У 18 він покидав футбол, щоб прокормити сім'ю. Пішов на будівництво, займався муруванням. Так тривало два роки, а потім доля підкинула ще одне випробування. Важка хвороба ледь не забрала життя його маленької доньки. "Чімі не може стримати сліз, коли розповідає про той страшенно важкий період з власної біографії. Емпальме Гранерос, один з найбідніших районів Росаріо, залишив безліч шрамів... і, водночас, допоміг йому стати справжнім воїном, як на футбольному полі, так і поза ним. "Не буду приховувати, що трибуни мене мотивують. Втім, зав'язуючи шнурки бутс, я частіше думаю про вечерю для свої доньки. Я повністю віддаюсь своїй роботі – це ті цінності, які мені б хотілось передати", – каже "Чімі".

Його роман з Осасуною наразі приносить користь усім. "Рохільйос" перебувають на безпечній відстані від зони вильоту (12 місце, 24 очки), Авіла забиває голи, а Памлона насолоджується яскравим колективом, який вже створив проблеми Барселоні (2:2). Брауліо Васкес зазначає, що колишні легенди клубу, Ян Орбан або Хав'єр Кастаньєда, залишились у Наваррі через тісний зв'язок з тутешньою громадою. "Чімі" поки так далеко не заглядає: "Я буду там, куди приведе мене Господь".

За матеріалами El Pais

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