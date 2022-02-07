19 января 2022-го перестало биться сердце легендарного Нильса Арне Эггена. Около 50 лет его жизни были связаны с Русенборгом, культовой командой Норвегии. Вспоминаем жизненный путь великого Тренера.

В прощальном сообщении Русенборг назвал Эггена "величайшей легендой клуба" и "лучшим норвежским тренером всех времен". Достижения уроженца Оркдала являются подтверждением этого. Прочем, за победами и трофеями скрывалась неизвестная страница жизни Эггена, где он оставался глубоко несчастливым.

Трудные жизненные обстоятельства заставили парня быстро повзрослеть. Брат Нильса Арне, Торбьорн, погиб в аварии на лодке, когда юноше было 16 лет. Уже в почтенном возрасте Эгген продолжил терять родню. В марте 2011 года рак забрал его жену Карин. В феврале следующего года его сын Кнут Торбьорн, считавшийся талантливым футболистом (и даже игравший под руководством отца), покончил жизнь самоубийством после продолжительной борьбы с психическим заболеванием. У другого сына Нильса Арне, Трюгве, также имевшего немалые перспективы в футболе, в раннем возрасте диагностировали опухоль – о карьере футболиста речь уже не шла.

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Эгген провел чрезвычайно насыщенную футбольную карьеру и удостоился прижизненного памятника (его установили в 2019-м) рядом со стадионом Русенборга. А начиналось все в его родном городе Оркдале. Впоследствии, в 1960-м он переехал в Тронхейм, где добился огромных успехов и нашел команду всей своей жизни – Русенборг.

Как футболист "маленьких троллей", Эгген выиграл Кубок и чемпионат Норвегии (дважды), а также признавался лучшим игроком страны и вызывался в сборную Норвегии, где провел почти три десятка матчей с 1963 по 1969 год. Кроме Русенборга, Нильс Арне провел три сезона в Волеренге, с которой тоже завоевал звание чемпиона страны.

Эгген (третий справа в верхнем ряду) в составе сборной Норвегии в 1969-м / фото NTB

Яркую карьеру футболиста Эггену удалось превзойти тренерской деятельностью, которую он начал в 29. Дальше лишь факты в цифрах: 23 года в статусе главного тренера Русенборга, 15 титулов чемпиона Норвегии (14 в качестве тренера "маленьких троллей", в частности, 11 подряд), 6 Кубков страны, 7 побед в номинации "Лучший тренер Норвегии" и 7 назначений главным тренером Русенборга. Особые достижения команда из Тронхейма завоевала в Лиге чемпионов, куда попадала в течение 8 рекордных сезонов подряд.

Европейская стабильность была основана в сезоне 1995/1996, когда ребята Эггена дебютировали в сильнейшем клубном турнире континента. В премьерном походе Русенборгу не хватило совсем немного – норвежцы финишировали третьими в группе вслед за Спартаком и Легией. Это при условии, что Русенборг побеждал и поляков и россиян.

И все же в следующем году ребята Эггена совершили сенсацию. Норвежцы оставили за спиной шведский Гетеборг и Милан! В последнем туре на "Сан-Сиро" Русенборг неожиданно обыграл хозяев с Арриго Сакки на тренерской скамейке 2:1. В четвертьфинале норвежцы встретились еще с одной итальянской командой, однако сошли с дистанции после неудачи с Ювентусом (1:1 и 0:2).

Очередной сезон подарил еще один "элитный скальп" в коллекцию скромной команды из Тронхейма. Русенборг снова наделал шума на групповом этапе, когда победил не только Порту и Олимпиакос, но и Реал! Триумф над будущим победителем ЛЧ в ноябре 1997-го со счетом 2:0 благодаря голам Странда и Браттбакка остается одним из самых больших успехов в летописи "маленьких троллей".

Нильс Арне Эгген (в центре) празднует победу над Реалом в 1997-м / фото VG

Важно то, что каждое попадание Русенборга на групповой этап Лиги чемпионов было справедливым и норвежцы каждый год становились творцами неожиданностей. В сезоне 1999/2000 они, например, выиграли группу с Фейенордом, дортмундской Борусией и Боавиштой. На втором групповом этапе Русенборг встретился с Баварией, Реалом и киевским Динамо. Кстати, в дуэли Лобановский-Эгген дважды по 2:1 побеждал украинец.

Успехи Русенборга в Европе стали настолько привычными, что даже упоминавшийся постамент Эггена рядом с домашним стадионом направлен "в сторону Европы" – именно туда указывает экспрессивный тренер.

Памятник Эггену / фото VG

Собственно, норвежский наставник стал легендой не только благодаря результатам, но и с учетом его видения игры и глобального влияния на местный футбол. Недаром на Родине Эггена величали "Норвежским сэром Алексом". И все же футбол Эггена, по словам самого тренера, базировался на идеях Ринуса Михелса и атакующей схеме 4-3-3. Быстрые контратаки и акцент на атаку делали Русенборг зрелищной командой (при условии, что в свое время Эгген был защитником). А еще Нильс Арне зажигал на пресс-конференциях и стал автором ярких афоризмов и цитат.

Нильс Арне Эгген на пресс-конференции / фото VG

В последние годы жизни норвежский тренер имел большие проблемы со здоровьем. Сначала ему пересадили почку, а затем поочередно ампутировали две ноги. Несмотря на это, Эгген периодически посещал матчи любимой команды. Русенборг Нильс Арне расценивал не просто как футбольную команду. Биографы Эггена вспоминали, как во время одной из затяжных тренировок звезда команды Ян Ивар "Мини" Якобсен не сдержался и заявил: "Я должен уйти и забрать детей из детского сада. С меня довольно, мы тренируемся уже несколько часов". Эгген ответил в присущей манере: "Я здесь с 1960 года".