В воскресенье в 19-м туре третьего по силе дивизиона состоялось три матча. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Украина, Вторая лига, 19-й тур

Любомир – Эпицентр – 1:0

Гол: Николашин, 45

Никополь – Реал Фарма – 0:1

Гол: Игуменов, 60

Яруд – Полтава – 0:1

Гол: Щербак, 91

Нереализованный пенальти: Гаджуй, 87 (Полтава)

Удаления: Бибик, 69 (Яруд, вторая желтая карточка), Авдеев, 87 (Яруд, красная карточка)

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Худшая команда группы А – Любомир – принимала Эпицентр. Хозяевам удалось продержаться в первом тайме и забить гол в раздевалку. Ошибка защитника дунаевцев позволила Николашину перехватить мяч на половине поля соперника, ворваться с ним в штрафную, обыграть двух защитников, удержаться на ногах и пробить мимо голкипера. Гости имели целый тайм, чтобы отыграться, но сегодня был не их день – Любомир празднует первую победу в сезоне.

Реал Фарма распаковал ворота Никополя бешеным ударом в середине второго тайма. Игуменов получил пас на левом фланге, прошел по линии и собирался делать прострельную передачу, когда заметил, что голкипер "горожан" вышел далеко из ворот. Никита решил пробить на удачу и мяч по невероятной траектории залетел в сетку. Этого оказалось достаточно, чтобы праздновать очередные три очка.

Полтава в добавленное время вырвала победу у обескровленного Яруда. Середняки группы Б до середины второго тайма играли в спокойный размеренный футбол, пока Бибик не прервал выход один на один соперника. Арбитр выписал мариупольцу красную карточку и задача догнать Полтаву в турнирной таблице усложнилась. На последних минутах Авдеев в штрафной площадке завалил выходящего один на один Бужина, и оставил Яруд вдевятером. Максий Гаджуй с отметки пробил выше ворот. Однако полтавчан все-таки реализовали численное большинство уже в добавленное время: Щербак головой замкнул навес со стандарта.

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