"Мы проиграли Реалу 0:3, но я очень рад и счастлив за своих парней. У меня не поворачивается язык сказать какие-то плохие вещи в их адрес. Одно то, что испанцы приехали боевым составом, все сильнейшие футболисты, свидетельствует о том, что Реал с уважением отнесся к футбольному клубу Шериф.

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Никогда не говорил таких вещей, но… Тот первый мяч, который мы пропустили, на мой взгляд, штрафного там не было, первым на мяче был наш футболист. Он сначала сыграл в мяч и выбил его. Если и коснулся игрока соперника, то уже после выбитого мяча. Понятно, что Реал – великий клуб. Поэтому, я думаю, поставили этот стандарт. Если бы это было в сторону Реала – никогда бы этого штрафного не было.

Но качество игры, которое мы показали, на мой взгляд, даже выше, чем когда мы играли в Мадриде. Хотя там мы выиграли 2:1. То, что проиграли 0:3, конечно, досадно. Хотя любой проигрыш тяжело переносится, но это наша жизнь. Повторюсь еще раз – я не вижу никакой паники, расстройства. Мы в любом случае будем в евровесне. Пусть не в Лиге чемпионов, но в Лиге Европы как минимум. Это большой плюс для Шерифа.

Появился ли интерес к игрокам Шерифа со стороны европейских клубов? Скажу честно, у меня контракт до лета 2022 года. Пока что все мысли только о Шерифе. Давайте дождемся окончания группового этапа Лиги чемпионов и игр чемпионата. Там будет видно. Не буду скрывать, что любой другой тренер мечтает о более серьезном проекте и более серьезном клубе. Я – не исключение", – сказал Вернидуб на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Шериф в 5-м туре группового этапа ЛЧ уступил Реалу, но благодаря поражению Шахтера Интеру продолжит евровесну в Лиге Европы.

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