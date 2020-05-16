"Любой из тремя клетками мозга мог понять меня": Кроос объяснил свое неоднозначное заявление о сокращении зарплат

Хавбек Реала Тони Кроос не собирается отказываться от своих слов о бессмысленности уменьшения зарплат футболистов.

"Я бы повторил то же самое сегодня. Любой из тремя клетками мозга мог понять меня и это утверждение. Поэтому я не извинился и не должен был извиниться за что-нибудь. Я просто объяснил это снова. Но есть разница между непониманием и нежеланием понимать .

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Заявление было сделано в то время, когда мы даже не разговаривали с Реалом о сокращении зарплаты. Также не секрет, что у Реала дела идут неплохо. Итак, мне было ясно: до тех пор, пока клуб не придет к нам и не скажет, что им нужно это для оплаты труда сотрудников, мне не следует отказываться от своей зарплаты. Тогда я бы предпочел взять все это и использовать для того, чтобы сделать что-то для тех, кому это нужно еще больше. Но когда клуб обратился к нам, стало понятно, что придется отказаться от части зарплаты", – подытожил Кроос в интервью Eurosport.

Напомним, до возобновления матчей Реал уменьшил зарплаты своих игроков игроков на 10%.

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