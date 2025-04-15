– Зимой вы отпустили кого-то в аренду, кого-то продали. Конечно, у вас есть так же игроки, за которыми, наверняка, следят – Луан, другие. Какая в ближайшее время стратегия клуба? Это так же находить покупателей или как-то удержать состав?

– Нет, мы ничего не меняем. Мы, в принципе, так и работаем, что находим игроков и реализуем их. Мы хотим продавать их, потому что клуб планирует в будущем выходить в самоокупаемость.

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Это очень сложно, но будем стараться делать хорошую работу и продавать игроков. У нас любой игрок может быть продан. На лето уже есть ряд игроков, которые могут быть проданы. Но у нас на их позицию уже есть шорт-лист игроков, которые придут и будут выполнять ту же работу, – резюмировал Габовда в комментарии Камон, Плей!

Добавим, что Верес стал одним из открытий второй части сезона. Команда Олега Шандрука набрала 13 очков в 7 турах и находится на седьмой строчке турнирной таблицы УПЛ.

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