Французский нападающий из-за повреждения пропустил матчи национальной команды. Усман Дембеле во время международной паузы принял участие в шоу The Bridge вместе с Орельеном Чуамени и Жулем Кунде, где рассказал чем любит заниматься в свободное время.

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"Я люблю смотреть документальные фильмы. Я имею в виду те, где рассказывается о Второй мировой войне, различных диктаторов и тому подобное. Например, Мобуту, или того немца, а еще Сталина. Я очень люблю смотреть такие фильмы. Почему все-таки диктаторы? Не знаю, мне просто нравится", – сказал Дембеле.

Стоит заметить, что страницу The Bridge в Youtube могли забанить, если бы Усман произнес имя Адольфа Гитлера.

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